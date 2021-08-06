Два водителя попали в больницу после столкновения легковушек в Воронеже

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 5 августа, около 7 часов в Воронеже у дома № 36 по улице Острогожская столкнулись «Субару Легаси» и ВАЗ-2115. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки, совершая поворот налево, не предоставил преимущество ВАЗу, допустив столкновение с ним.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

По факту аварии в полиции начали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.