Глава воронежской областной ГИБДД назвал слухи о своем увольнении фейком

Евгений Шаталов. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Сети появилась информация о грядущем увольнении с возможным повышением главного областного гаишника Евгения Шаталова. Однако он сам опроверг эти слухи.

Сейчас Шаталов находится в отпуске, но собирается, как обычно, вернуться из него на работу примерно через неделю. В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили, что на данный момент главный областной гаишник никуда не уходит.

В то же время активно обсуждают будущую отставку главы городского ГИБДД Андрея Астанина. У него как раз отпуск может плавно перетечь в пенсию. Как и у начальника отдела технического надзора, которого курирует Астанин. Связывают это с визитом большого числа людей в штатском в здание ГИБДД на улице Обручева 23 июля. Тогда многие воронежцы, приехавшие за документами, не смогли их получить, - им назначили новую дату. По неподтвержденным данным, визитеры нагрянули в рамках расследования уголовного дела об аварийных комиссарах.

В последнее время в областном ГИБДД было немало криминальных скандалов. 26 февраля в Павловске задержали 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты отдельного батальона ДПС ГИБДД. Их обвинили в получении взятки по предварительному сговору. По версии следствия, они обложили подчиненных ежемесячной данью в 100 тысяч рублей «за общее покровительство и попустительство по службе».

А 20 июля бывший заместитель начальника областной ГИБДД Игорь Качкин попался на взятке. Полицейский, известный скандалом вокруг купленных то ли им, то ли его родителями более чем 20 квартир на 50 миллионов рублей, дал 30 тысяч коллеге по работе, пытаясь помочь знакомому получить права без сдачи экзамена.