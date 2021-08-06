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Происшествия6 августа 2021 13:00

Под Воронежем двое подростков попали в больницу из-за взрыва самодельной петарды

У них травмированы пальцы рук
Юрий КОЗЛОВ
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Подростков с травмами рук по скорой отвезли в больницу.

Подростков с травмами рук по скорой отвезли в больницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 5 августа, около 16 часов ЧП случилось в селе Медовка Рамонского района в садоводческом товариществе «Озон». Двое подростков 16 и 17 лет затолкали в металлическую трубку серу от спичек и подожгли. Самодельная петарда взорвалась. Подростков по скорой отвезли в больницу, у них травмированы пальцы рук. По предварительным данным, они получили травмы средней тяжести.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства этого ЧП.

- Следователь провел осмотр места происшествия, наши работники опрашивают очевидцев, родственников подростков. Назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного их здоровью вреда, - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.