В Воронежской области назначили и.о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики

Наталья Салогубова. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В региональном правительстве сообщили о новом назначении на руководящую должность. И.о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области назначена Наталья Салогубова.

В новом качестве Наталья Валерьевна начнет работать с 6 августа, то есть, с сегодняшнего дня. Ранее она занимала должность заместителя руководителя того же департамента. Так что ничего принципиально нового для нее в новой работе не будет.

Напомним, долго занимавший этот пост Олег Мосолов с 1 июня пошел на повышение. Он стал заместителем председателя правительства Воронежской области. Мосолов курирует часть социального блока: департаменты образования, науки и молодежной политики, а также культуры и физкультуры и спорта.