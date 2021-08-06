В Воронежской области опрокинулась фура

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В четверг серьезная авария, лишь чудом обошедшаяся без жертв и пострадавших, произошла на железнодорожном переезде в поселке городского типа Анна Воронежской области. Как запечатлел видеорегистратор одного очевидца, фура на большой скорости пыталась войти в поворот. Но грузовик сильно накренило в сторону обочины, он слетел с дороги и опрокинулся, никого при этом не задев. Водитель отделался царапинами.

Причины ДТП предстоит выяснить инспекторам. Однако очевидцы предположили, что к ЧП привел отказ тормозов на жаре. И водитель специально уводил тяжелую машину в безопасное место.