Злопамятный житель воронежского села после ссоры избил соседа палкой

В начале августа в районную больницу Кантемировки доставили 35-летнего мужчину со следами побоев. Потерпевший рассказал полицейским, что его избил 43-летний сосед. По версии следствия, в конце июля между жителями села Митрофановка произошел словесный конфликт, при котором присутствовали другие односельчане.

Один из участников конфликта затаил обиду и на следующий день явился к домовладению оппонента с палкой. Ей он нанес множественные удары в область головы и туловища. После этого мужчина сбежал, а пострадавший вызвал «скорую».

По подозрению с нанесении побоев полицейские задержали 43-летнего соседа, который в отделе полиции дал признательные показания.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.