Два несовершеннолетних мотоциклиста пострадали в ДТП в воронежском поселке

В Таловском районе в четверг произошла авария с участием двух несовершеннолетних мотоциклистов. Авария произошла около 22 часов в районе у дома 18/2 на улице Мира поселка Участок №26. Столкнулись «GRYPHON» под управлением 17-летнего местного жителя и «RACER RC110» под управлением 15-летнего местного жителя.

В результате аварии пострадали оба участника: прибывшие врачи забрали их в больницу. Двухколесные машины получили механические повреждения.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, утром 6 августа в ДТП в Воронеже погиб 21-летний мотоциклист.