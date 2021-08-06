В Воронеже под колесами иномарки погиб мотоциклист

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Утром 6 августа в Воронеже на Ленинском проспекте произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили горожане, в районе остановки «улица Арзамасская» мотоциклист попал под автомобиль «Фольксваген». От полученных травм водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.

В полиции рассказали, что водителю иномарки 29 лет, а погибшему байкеру – 21. По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» выполняя разворот, не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда».

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.