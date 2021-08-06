Открытие детского сада в воронежском Шилово под парламентским контролем

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Воронежский микрорайон атомщиков в последние годы активно растет. За его темпами социальная сфера просто не успевает. В этом году к 1 сентября должен открыться детский сад № 113, уже пятый в Шилово. Но даже с его появлением полностью закрыть местную очередь в дошкольные учреждения не получится.

Намерены использовать все резервы

Поселок Шилово – часть округа депутата Государственной Думы (фракция «Единая Россия) Сергея Чижова.

– Здесь на середину июля числилось 611 очередников в детские сады. А по проекту новый объект рассчитан всего на 300 детишек. Поэтому важно, чтобы дошкольное учреждение открыло двери в установленные сроки, – пояснил парламентарий.

113-й садик возводится в рамках государственно-частного партнерства. На сегодняшний день застройщик еще не передал его заказчику – муниципалитету.

– Но хотя объект построен с учетом современных требований, нерешенных вопросов пока много. Не хватает качественного игрового оборудования. Не установлена мебель. Не завершен процесс лицензирования учреждения. Озеленение территории явно недостаточное – всего пять деревьев на всю территорию, – перечислил недостатки Сергей Чижов

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Инвестиции в качество жизни

Детский сад № 113 возводится на средства национального проекта «Демография». В этом году из столичной казны регион получил на строительство дошкольных образовательных учреждений более 1 млрд рублей.

– Благодаря федеральным средствам, дополнительным доходам региона, объем средств, предусмотренных на развитие образования в регионе, в этом году превысил 37 млрд руб. На 3 млрд. больше, чем в прошлом, - подчеркнул Сергей Чижов. – Хотя и в 2020-м удалось сделать немало, несмотря на сложности, связанные с пандемией. В частности, в рамках нацпроекта «Демография» создано более 1100 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. Из них около 700 – в ясельных группах, – рассказал Сергей Чижов.

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С работой на перспективу

Не секрет, что новые дошкольные учреждения для воронежского Шилово имеют особое значение, актуальное. Микрорайон пользуется спросом, поэтому в последние годы здесь построены десятки высоток. В них получают квартиры переселенцы из ветхого жилья, социально незащищенные категории граждан. А поскольку стоимость квадратного метра тут одна из самых дешевых в Воронеже, то многие решают жилищный вопрос, взяв в ипотеку квартиру именно в Шилово. Но «социалка», транспорт, благоустройство территории за такими темпами роста микрорайона попросту не успевают. И многие семьи до сих пор воспринимают переезд сюда, как своего рода, вынужденную ссылку на неудобную, некомфортную окраину.

Однако благодаря комплексным вложениям в эту территорию, ситуация постепенно меняется. Так, в Шилово открылась современная поликлиника на 500 мест, реконструирована часть дороги на Острогожской, распахнула двери школа больше чем на тысячу двести учащихся. Новый детский сад – еще один кирпичик для создания комфортной жизни для местных жителей.