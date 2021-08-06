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Общество6 августа 2021 8:47

Из-за АЧС в воронежских лесах почти не осталось «вольных» кабанов

Теперь животных разводят в вольерах
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

Эпидемия африканской чумы свиней нанесла урон популяции диких кабанов в лесах Воронежской области. По данным регионального департамента природных ресурсов и экологии, для предотвращения распространения вируса АЧС в результате проведенных мероприятий резко снижена численность дикого кабана (с 3,5 тыс. особей в 2013 г. до 0,6 – 1,0 тыс. особей в последние годы).

Охота на кабана в регионе практически не ведется из-за его малочисленности. В связи с этим, охотхозяйства перешли к полувольному содержанию этих животных в вольерах.

- Это позволяет обеспечить высокую плотность населения животных, повысить интенсивность их разведения и эффективность охот, - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии. - Содержание кабана в вольере позволяет сохранить его в качестве охотничьего ресурса в условиях АЧС и обеспечить надежный контроль за эпизоотическим состоянием стада и соблюдением требований ветеринарного законодательства. На сегодняшний день это наиболее перспективный путь ведения охотничьего хозяйства на кабана.