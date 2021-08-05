Воронежские санврачи за полгода сняли с прилавков 178 кг подозрительной рыбы

С января по июнь 2021 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области сняли с реализации в торговых точках региона 32 партии рыбы и продуктов из нее. Общий вес забракованных даров моря составил 178 кг. Продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что всего санврачи провели 179 проверок производителей рыбы и продукции из нее на торговых объектах. Было отобрано 242 пробы. По итогам исследования оказалось, что две пробы не отвечали требованиям по необходимым гигиеническим нормативам, в том числе, одна из них не соответствовала нормам по микробиологическим показателям.

Остальные отвечали требованиям по санитарно-химическим, паразитологическим, радиологическим показателям, в рыбе не обнаружили ни ГМО, ни антибиотиков, ни пестицидов. Но сами торговые объекты грешили нарушениями.

В частности, в магазинах не соблюдали правила хранения по температуре, по правильному товарному соседству, в продаже находилась продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность. Также в торговых объектах нарушались режимы мойки, санитарной обработки и дезинфекции инвентаря, отсутствовала информация для потребителя, а в отдельных точках не соответствовали требованиям по содержанию глазури, отсутствовала маркировка на продукции.

По итогам санврачи сняли с продажи некачественную рыбу и продукцию из нее. Также составили в отношении юрлиц и ИП 84 протокола со штрафами на сумму 890 тысяч рублей. Материалы проверок направили на рассмотрение в суд.