Прокуратура потребовала от мэрии Воронежа разобраться с бродячими собаками возле ЖК

Прокуроры внесли представление в мэрию Воронежа из-за плохой работы по обращению с бездомными животными. По мнению сотрудников надзорного ведомства, нападения в ЖК «Лазурный» на Левом берегу бродячих собак на женщину с двумя детьми произошло из-за отсутствие должных мер. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 5 августа.

– Структурными подразделениями мэрии – управами районов – должным образом не налажена работа по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Отсутствие системной работы по анализу складывающейся ситуации с нападением на граждан безнадзорных животных, недостаточность принимаемых мер приводит к повторению таких фактов нападения, в том числе и произошедшем в Железнодорожном районе, – пояснили в прокуратуре.

Городскую администрацию обязали устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности.

В мэрии Воронежа пояснили, что представление будет рассмотрено в установленном порядке. А также уточнили, что управы всех районов по результатам торгов заключили муниципальные контракты на оказание услуг по отлову, стерилизации, кастрации, вакцинации и последующему возврату в прежние места обитания животных без владельцев. Работы проводятся. За полгода от горожан поступило 667 обращений, в результате произведен отлов 485 животных.