Воронежским предпринимателям рекомендовали оборудовать рабочие места защитными экранами

Воронежским фирмам рекомендовали установить защитные экраны прямо на рабочих местах. Меры требуются для снижения распространения новой коронавирусной инфекции. Такое решение озвучил оперштаб региона 4 августа.

Это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Рабочие экраны рекомендовали установить на местах тех сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами.

За сутки медики обнаружили COVID-19 у 477 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 106 422 случая ковида. Выздоровели 97 602 пациентов, накануне окончил лечение 281 пациент. Скончались еще 24 воронежца, число летальных случаев выросло до 4 487.