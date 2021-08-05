Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 18:00

Воронежским предпринимателям рекомендовали оборудовать рабочие места защитными экранами

Это позволит защитить от распространения ковида сотрудников, которые работают с клиентами
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Воронежским фирмам рекомендовали установить защитные экраны прямо на рабочих местах. Меры требуются для снижения распространения новой коронавирусной инфекции. Такое решение озвучил оперштаб региона 4 августа.

Это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Рабочие экраны рекомендовали установить на местах тех сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами.

За сутки медики обнаружили COVID-19 у 477 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 106 422 случая ковида. Выздоровели 97 602 пациентов, накануне окончил лечение 281 пациент. Скончались еще 24 воронежца, число летальных случаев выросло до 4 487.