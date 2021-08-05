Воронеж вошел в десятку самых популярных городов России для отдыха с детьми в «бархатный сезон»

В Воронеже есть чем полюбоваться. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определили, куда россияне предпочитают ездить отдыхать с детьми в сентябре и октябре. Рейтинг составили на основании данных бронирований жилья для отдыха.

Как и следовало ожидать, самые популярные города – черноморские курорты Евпатория и Сочи. Однако в ТОП-10 попал и Воронеж. По статистике, туристы бронируют отдых с детьми в «бархатный сезон» от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысячи рублей в сутки. Эксперты сравнили, сколько стоит отдых в этих городах. И здесь Воронеж в выигрышном положении. Хотя задерживаться в нашем городе предпочитают ненадолго. Судите сами:

Евпатория – 2987 / 12 ночей *

Сочи – 2563 / 10 ночей

Гагра – 2459 / 10 ночей

Санкт-Петербург – 3883 / 8,5 ночи

Ростов-на-Дону – 2152 / 1 ночь

Кисловодск – 2233 / 6 ночей

Воронеж – 1600 / 1 ночь

Нижний Новгород – 1767 / 6 ночей

Москва – 3304 / 2 ночи

Саратов - 1900 / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха.