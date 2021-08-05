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Общество5 августа 2021 17:40

В Воронеже ветаптеку оштрафовали за нарушения условий хранения препаратов

Руководство обязано заплатить 100 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Воронежскую ветаптеку «Конта», что расположена на улице Генерала Лизюкова, 60, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Причиной стали нарушения условий хранения препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В ветаптеке не соблюдались некоторые условия хранения препаратов и неверно велся учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Также там отсутствовали стеллажные карты на ряд лекарств. Ведомство обратилось в суд, который оштрафовал аптеку на 100 тысяч рублей.