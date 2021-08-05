В Воронеже ветаптеку оштрафовали за нарушения условий хранения препаратов

Воронежскую ветаптеку «Конта», что расположена на улице Генерала Лизюкова, 60, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Причиной стали нарушения условий хранения препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В ветаптеке не соблюдались некоторые условия хранения препаратов и неверно велся учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Также там отсутствовали стеллажные карты на ряд лекарств. Ведомство обратилось в суд, который оштрафовал аптеку на 100 тысяч рублей.