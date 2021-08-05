В Воронеже три дня подряд будет идти рейд по пьяным водителям

Любители пьяной езды в ближайшие три дня рискуют быть пойманными еще больше, чем обычно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5, 6 и 7 августа с 19.00 до 07.00 в Воронеже пройдут массовые проверки водителей. Особое внимание будут уделять пьяным за рулем.

- Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги, - рассказали в региональном ГУ МВД. - В том случае, если от водителя пахнет алкоголем или его поведение кажется странным, ему предложат пройти проверку на трезвость или на употребление наркотиков.

Полицейские напоминают: за управление машиной в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, либо еще один отказ от теста на алкоголь гражданину грозит уже не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания назначаются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Пьяному водителю также грозит колония на срок до двух лет с лишением прав на три года.

Неравнодушных воронежцев просят: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, в том числе езды за рулем в пьяном виде, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или 02.