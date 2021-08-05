На воронежском авиазаводе прошли летные испытания нового самолета Ил-96-300

5 августа на воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в ОАК) прошли летные испытания нового, второго по счету, президентского самолета Ил-96-300. Об этом сообщает пресс-служба ВАСО. Начало полетов совпало с посещением авиазавода вице-примером правительства России Юрием Борисовым.

Стало известно, что прибывший из столицы чиновник, в частности, посетил цех окончательной сборки, где ведется серийное строительство широкофюзеляжных самолетов Ил-96 и летно-испытательную станцию.

На предприятии отметили, что проект Ил-96 обеспечивает загрузку одного из градообразующих предприятий – ВАСО. На заводе на сегодняшний день трудятся около 6 тысяч человек.

Напомним, испытания предыдущего самолета Ил-96-300 проходили весной 2021 года. Лайнеры строятся по заказу занимающегося перевозками первых лиц государства летного отряда «Россия».