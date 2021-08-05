Воронежцы пожаловались на вырубку пригородного леса

Фото с сайта лесхоза Воронежской области

Воронежцы встревожились рубкой леса у поселка Желдаевка Верхнехавского района. Жители обратились за разъяснениями в управление лесного хозяйства и другие инстанции. Оказалось, что вырубка леса в Краснолесненском лесничестве ведется легально – на основании договора купли-продажи.

Ранее лесопатологическое обследование выявило на этом участке наличие болезни – корневой губки, которая повреждает и ослабляет деревья.

- Это наиболее вредоносная и распространенная болезнь лесов Воронежской области. Заражение насаждений губкой приводит к их ослаблению, затем распаду древостоя и в итоге - к его гибели, - пояснили в управлении лесхоза Воронежской области.

Основной мерой борьбы с распространением болезни является санитарная рубка. Причем, под топор идут только погибшие, но и деревья 3-4-й категорий состояния – сильно ослабленные и усыхающие.