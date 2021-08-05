Под Воронежем женщина «погорела» на фиктивной регистрации иностранцев и на взятке полицейскому

Предложив 15 тысяч в качестве взятки, 53-летняя женщина только ухудшила свое положение. Теперь ей придется отвечать сразу по двум делам. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Новоусманского района. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

В апреле 2020 года к этой женщине нагрянули с проверкой по поводу фиктивной регистрации в ее доме иностранцев. Жительнице Новоусманского района «светило» уголовное дело.

24 апреля 2020 года 53-летняя женщина пришла в местный отдел полиции. Там она предложила стражу порядка, в ведении которого находился составленный на нее материал, деньги, чтобы дела как бы не стало. Хотя полицейский предупредил ее, что она совершает еще одно преступление, посетительница своих намерений не изменила. Она попыталась передать стражу порядка находившиеся 15 тысяч рублей в бумажном, положив их на рабочий стол. Полицейский позвонил в дежурную часть. Женщину задержали с поличным

- На следствии 53-летняя гражданка вину в содеянном не признала. Однако показания свидетелей, оперативные материалы, результаты проведенных экспертиз позволили собрать достаточно доказательств для направления дела в суд, – рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.