Воронежские следователи помогли вернуть в бюджет более пятисот миллионов рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За 6 месяцев 2021 года следователи СУ СКР по Воронежской области во взаимодействии с сотрудниками других силовых структур смогли вернуть в бюджет 541 млн 947 тысяч рублей. Всего было возбуждено 20уголовных дел по налоговым преступлениям. Из них три направлены в суд, 17 – прекращены по различным основаниям. Об этом рассказали в следственном управлении 5 августа.

Также за полгода удовлетворены ходатайства следственных органов о наложении ареста на имущество подозреваемых (обвиняемых) на сумму не менее 56 млн рублей.

В ходе расследования уголовных дел с подозреваемыми проводится разъяснительная работа о возможности прекращения уголовного преследования. Для этого требуется добровольно и полностью погасить налоговую задолженность. Так, согласно примечанию к ст. 198-199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящими статьями, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, которым вменяется уклонение от уплаты налогов, сборов либо страховых взносов, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

– Работа следственных органов СК на данном направлении будет продолжена, обеспечено эффективное межведомственное взаимодействие с правоохранительными и иными заинтересованными органами в указанной сфере, – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.