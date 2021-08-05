Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 15:58

В Воронежской области водитель «Лады» сбил насмерть велосипедиста

27-летний мужчина ехал поздним вечером без фонариков и в одежде без светоотражающих элементов
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Не хотите оказаться под колесами автомобиля, поставьте на свой велосипед фонари.

Не хотите оказаться под колесами автомобиля, поставьте на свой велосипед фонари.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагедией закончилось ДТП в Острогожском районе, случившееся 3 августа. В 21.30 на восьмом километре дороги «Воронеж-Луганск-Давыдовка», 59-летний местный житель, руливший «Ладой Калиной», сбил велосипедиста. Его 27-летний земляк ехал впереди, не имея ни на велосипеде, ни на одежде световозвращающих и световых элементов. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

- Всего за семь месяцев 2021 года на дорогах Воронежской области случилось 52 наезда на велосипедистов. В этих ДТП погибли 8 человек, 48 получили ранения, - сообщили печальную статистику в региональном ГУ МВД.

Полицейские призывают любителей велопрогулок при езде за пределами населенных пунктов, особенно в темное время суток, обозначить себя световозвращающим жилетом. А на велосипед поставить белые и красные фонари, желательно с режимом «моргания».