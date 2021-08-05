В Воронежской области водитель «Лады» сбил насмерть велосипедиста

Не хотите оказаться под колесами автомобиля, поставьте на свой велосипед фонари. Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагедией закончилось ДТП в Острогожском районе, случившееся 3 августа. В 21.30 на восьмом километре дороги «Воронеж-Луганск-Давыдовка», 59-летний местный житель, руливший «Ладой Калиной», сбил велосипедиста. Его 27-летний земляк ехал впереди, не имея ни на велосипеде, ни на одежде световозвращающих и световых элементов. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

- Всего за семь месяцев 2021 года на дорогах Воронежской области случилось 52 наезда на велосипедистов. В этих ДТП погибли 8 человек, 48 получили ранения, - сообщили печальную статистику в региональном ГУ МВД.

Полицейские призывают любителей велопрогулок при езде за пределами населенных пунктов, особенно в темное время суток, обозначить себя световозвращающим жилетом. А на велосипед поставить белые и красные фонари, желательно с режимом «моргания».