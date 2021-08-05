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Общество5 августа 2021 15:33

В Воронеже работнице лампового производства заплатили компенсацию за задержку выплат

Мало того, что нарушали сроки, да еще и не собирались рассчитываться за неиспользованный отпуск
Ярослав ИВАНОВ
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Бывшая сотрудница Воронежского центра светотехники пожаловалась в трудовую инспекцию на чехарду с выплатами. Трудовые инспекторы провели проверку и выяснили, что на производстве электрических ламп и осветительного оборудования действительно были нарушения.

- Установлено, что с оператором линии порошковой окраски окончательный расчет был произведен с нарушением сроков, а также не в полном объеме. Ей не была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области. - По предписанию гострудинспекции сотруднице выплатили средства за неиспользованный отпуск, а также компенсацию за задержку выплаты окончательного расчета. Виновных оштрафовали.