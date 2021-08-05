В Воронеже работнице лампового производства заплатили компенсацию за задержку выплат

Бывшая сотрудница Воронежского центра светотехники пожаловалась в трудовую инспекцию на чехарду с выплатами. Трудовые инспекторы провели проверку и выяснили, что на производстве электрических ламп и осветительного оборудования действительно были нарушения.

- Установлено, что с оператором линии порошковой окраски окончательный расчет был произведен с нарушением сроков, а также не в полном объеме. Ей не была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области. - По предписанию гострудинспекции сотруднице выплатили средства за неиспользованный отпуск, а также компенсацию за задержку выплаты окончательного расчета. Виновных оштрафовали.