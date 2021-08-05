В центре Воронежа иномарка едва не свалилась в водохранилище

"Хонду" и женщину за рулем спасло ограждение, иначе машина упала бы в воду. Фото: кадр видео с телеграм-канала "Воронеж № 1". Фото: другой источник.

В четверг, 5 августа, едва не завершилось трагедией ДТП под Чернавским мостом, недалеко от дома № 87 по улице Пролетарской. 55-летняя женщина, управлявшая «Хондой», врезалась в китайский грузовик «Шакман».

Японская иномарка улетела с дороги и едва не нырнула в водохранилище. От этого автоледи спасло бетонное ограждение. Машина, к тому времени уже ехавшая с низкой скоростью, просто уткнулась в него. Кадры последствий ДТП разместил в телеграм-канале «Воронеж № 1».

По данным ГИБДД, ни женщина, рулившая «Хондой», ни 42-летний шофер грузовика в ДТП серьезных травм не получили.