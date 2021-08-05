В Воронежской области проверят школы и вузы на соблюдение актиковидных мер

Все без исключения воронежские школы и вузы перед началом нового учебного года проверят на соблюдение антиковидных мер. Соответствующее решение принял региональный оперштаб.

Санврачи перед занятиями побывают абсолютно во всех образовательных учреждениях. Причем, проверки будут проводиться не зависимо от их форм собственности – государственные или частные. Надзорные мероприятия должны завершить к 20 августа.

Ранее сообщалось, что медики в три раза чаще стали диагностировать коронавирус у детей. Если в прошлом году за первые два месяца лета врачи зафиксировали 519 случаев заражения коронавирусом среди пациентов до 17 лет, то за аналогичный период текущего года – 1696. Предполагается, что подобный всплеск может быть связан с индийским штаммом «Дельта».