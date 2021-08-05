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Общество5 августа 2021 14:46

С 7 августа запустят прямые авиарейсы из Воронежа в Бишкек

Летная программа по маршруту будет работать по 30 октября
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 7 августа воронежцы смогут улететь в Бишкек. Регулярные рейсы начнет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Черноземья 4 августа.

Обслуживать пассажиров будут лайнеры Airbus А320. На борт они одновременно смогут принять 162 человека. Из Воронежа пассажиры будут отправляться в Бишкек по субботам в 19.30. Из столицы Киргизии самолет будет вылетать по воскресеньям в 3.35 по местному времени.

Летная программа по маршруту Воронеж-Бишкек будет работать с 7 августа по 30 октября 2021 г.