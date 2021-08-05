Бомж ударил ножом жительницу Воронежа, не разрешавшую мужчине спать под балконом

4 августа ЧП произошло во дворе на Южно-Моравской, 15а. «Скорая» увезла в больницу раненую ножом 39-летнюю женщину. Медики вызвали на место полицию.

Как выяснили оперативники, средь бела дня произошел конфликт между местными жительницами и «залетным» бомжом. Две женщины, одна из которых старшая по дому, пытались выгнать со двора мужчину, устроившего под балконом дома «спальное место». Уже и кусты срезали, чтобы ликвидировать импровизированные «стены» ночлежки, но бомж не собирался покидать обустроенное жилище. Наоборот, он сильно возмутился и во время перепалки ударил ножом в грудь одну из женщин, после чего, выбросив нож, скрылся.

Его задержали ночью в соседнем дворе, он вернулся на место преступления, чтобы проверить сохранность своего имущества. В отделе полиции 41-летний житель Тульской области объяснил свой поступок крайней степенью безысходности, мол, он решился на крайние меры под страхом в очередной раз остаться без крова.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.