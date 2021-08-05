За 5 лет работы первый в мире энергоблок поколения «3+» Нововоронежской АЭС выработал более 35 млрд кВт ч электроэнергии

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Через два месяца – 26 октября 2016 года энергоблок вывели на 100% мощности, а 27 февраля 2017 года состоялся его ввод в эксплуатацию, который, по словам главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, стал «мировым рекордом» и «единственной реализованной референцией в категории «3+»».

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За пять лет работы энергоблок № 6 НВ АЭС выработал более 35 млрд кВт ч электроэнергии. Такого количества хватило бы, чтобы целый год обеспечивать работу всего железнодорожного транспорта одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране – компании «РЖД».

«Строительство инновационного энергоблока поколения «3+» Россия начала практически одновременно с Францией, США и Китаем. Однако именно энергоблок №6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в эксплуатацию. Нововоронежские атомщики первыми вышли на финишную прямую!», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Строительство энергоблока №6 НВ АЭС началось в 2007 году. В работе по сооружению принимали участие около 200 подрядных организаций. На строительной площадке одновременно находилось до 10 тыс. человек.

В настоящее время на долю энергоблока №6 НВ АЭС приходится 31,2% от совокупной выработки электроэнергии четырех действующих энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Отметим, электрическая мощность реакторной установки энергоблока №6 НВ АЭС повышена на 20%, по сравнению с предшественником – энергоблоком с реактором ВВЭР-1000, а срок службы основного оборудования увеличен вдвое – с 30 до 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Энергоблок №6 отвечает самым современным требованиям безопасности: в нем сочетаются как активные, так и пассивные – работающие без участия человека – системы безопасности.

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В 2017 году одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в области энергетики «Power» присудило Нововоронежской АЭС премию «Power Awards» в номинации «Лучшие станции».

Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС получил национальную премию «Хрустальный компас» как лучший экологический проект промышленных предприятий и бизнеса. По нововоронежскому дизайну строятся АЭС в Турции и Бангладеш.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС