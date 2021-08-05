В воронежском «Буране» одним нападающим стало меньше

Иван Беляков больше не "ураганный". Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» расторгли контракт с 23-летним нападающим Иваном Беляковым. Причины этого решения не сообщают. Но так как идет предсезонка, можно предположить, что то, что показывал Иван на тренировках и в контрольных играх, тренерский штаб не устроило.

Напомним состав «Бурана», работавший на недавно завершившихся сборах в подмосковном Чехове:

вратари Захар Виноградов, Андрей Литвинов, Антон Зюзин;

защитники Егор Баланов, Александр Большаков, Максим Дубовик, Вадим Ефимов, Никита Жлоба, Дмитрий Кузнецов, Павел Лукин, Дмитрий Медведев, Эдуард Насыбуллин, Игнат Холькин, Роман Шефер;

нападающие Илья Богачук, Антон Вилков, Андрей Демидов, Александр Денежкин, Ильдар Кашафетдинов, Даниил Лобанов, Данил Макаров, Даниил Мельников, Артем Подшендялов, Павел Самсыкин, Артур Чувиляев, Александр Шипилов, Артур Егоров.