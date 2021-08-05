СберБанк снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов

СберБанк улучшил условия по ряду ипотечных продуктов. Банк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 1,2%: теперь ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, а для остальных - 9,7%.

Также с 30 до 20% был снижен первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам». Эта акция продлится до 20 января 2022 года.

Снижение первого взноса на ипотеку по двум документам распространяется на программы:

- «Приобретение готового жилья» (в том числе по особому условию «Залоговый объект»);

- «Приобретение строящегося жилья»;

- «Господдержка 2020»;

- «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»;

- «Дальневосточная ипотека»;

- «Сельская ипотека».

- Помогая людям решать жилищные вопросы, мы стремимся делать все наши ипотечные программы максимально простыми, понятными и доступными с финансовой точки зрения. Уверен, что очередное улучшение условий жилищного кредитования позволит тысячам россиян сделать первый шаг к собственному дому или квартире, - Николай Васёв, аице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк.