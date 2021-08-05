В Москве суд арестовал воронежца за драку с полицейским

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный райсуд Москвы 4 августа арестовал до 30 сентября 45-летнего воронежца Сергея Свитенко. Именно из-за него шиловский участковый Евгений Рыбченко стал фигурантом дела по превышению полномочий. Мужчину заподозрили в оскорблении и насилии над представителем власти.

Из Воронежа Сергея Свитенко этапировали в Москву. После распоряжения главы СКР Александра Бастрыкина его уголовным делом занимается главное следственное управление.

Напомним, как развивалась ситуация. По данным следствия, 23 июля 2021 года участковый, находившийся при исполнении должностных обязанностей, прибыл к одному из домов на ул. Курчатова в Воронеже. Мужчина сидел в машине в пьяном виде. Местные жители утверждали, что он совершил дорожно-транспортное происшествие. Однако на действия сотрудника полиции, мужчина на действия полицейского отреагировал оскорблениями и применением силы в отношении представителя власти. Происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также подтверждается показаниями свидетелей.

Воронежские следователи встали на сторону пьяного мужчины. Но Бастрыкин выразил недоверие к региональному СКР, которые возбудили уголовное дело в отношении участкового, и поручил забрать уголовное дело для расследования наверх. Воронежец 3 августа был задержан.