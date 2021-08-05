Экологи озвучили причину обмеления и зарастания водорослями рек в Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области озвучил «диагноз» водоемов на территории региона после многократных обращений местных жителей, переживающих за состояние рек. По мнению экологов, происходит обмеление рек из-за неблагоприятных метеорологических условий.

- С 2011-го годовое количество атмосферных осадков превышает норму, но большая их часть приходится на летние месяцы и расходуется на испарение, а не на пополнение запасов грунтовых вод. В связи с этим происходит снижение их уровня и обмеление русел рек, приводящее к их значительному прогреванию и, как следствие, к более интенсивному зарастанию. Последний месяц на территории области установилась очень жаркая погода. Из-за этого происходит активное размножение сине-зеленых водорослей, а также образование ряски на поверхности всех водоемов области, в том числе и реки Хава, в отношении которой мы тоже получили тревожный сигнал от жителей, - прокомментировала ситуацию глава департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.