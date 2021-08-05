8 лет строгача получил наркокурьер из Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Лискинским районным судом осужден 22-летний местный житель за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Его приговорили к 8 годам колонии строго режима. Об этом сообщили в облпрокуратуре 5 августа.

Парня признали виновным в совершении сразу нескольких преступлений. За покушение на сбыт наркотиков через интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г». ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б». ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Как было установлено судом, молодой человек сговорился с неким неустановленным лицом (его уголовное дело выделено в отдельное производство), забирал из тайников полимерные свертки и пытался распространять наркотики в Лискинском районе. Следственными органами доказано три таких факта. Попытки продать наркоту пресекли полицейские. Они задержали парня при очередной попытке сбыта.

Приговор пока не вступил в законную силу.