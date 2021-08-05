Жительнице Воронежской области, расплатившейся в магазине фальшивой 5000 купюрой, грозит до 8 лет

В суд передают дело 46-летней жительницы Острогожска за сбыт поддельных денег.

Фальшивую 5000-ю купюру обнаружили в мае 2021 в одном из магазинов Семилук. Оперативникам удалось отследить, кто расплатился «бумажкой». Подозреваемую задержали в Острогожске. В отделе полиции она призналась, что неоднократно покупала подделки бесконтактным способом в Воронежской области. Дома у задержанной обнаружили пистолет-пулемет, изготовленный самодельным способом из охолощенного оружия.

Женщине грозит до восьми лет заключения.