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Происшествия5 августа 2021 12:37

На мясокомбинате в Воронежской области грузчику чуть не оторвало голову в шахте лифта

Мужчина получил тяжелые травмы
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На Бобровском мясокомбинате грузчик чуть не лишился головы. Несчастный случай произошел 1 августа.

- Около 14.13 в производственном помещении во время упаковки и отгрузки колбасных изделий 33-летний работник просунул голову в дверь шахты лифта для перевозки продукции в момент движения платформы. Платформа зажала голову мужчины, он получил травму тяжелой степени тяжести и был госпитализирован, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области. - В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, которая установит обстоятельства и произошедшего.