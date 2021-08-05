На мясокомбинате в Воронежской области грузчику чуть не оторвало голову в шахте лифта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На Бобровском мясокомбинате грузчик чуть не лишился головы. Несчастный случай произошел 1 августа.

- Около 14.13 в производственном помещении во время упаковки и отгрузки колбасных изделий 33-летний работник просунул голову в дверь шахты лифта для перевозки продукции в момент движения платформы. Платформа зажала голову мужчины, он получил травму тяжелой степени тяжести и был госпитализирован, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области. - В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, которая установит обстоятельства и произошедшего.