ГИБДД Воронежа снова проверяют из-за дела о взятках от аварийных комиссаров

Днем 4 августа в городской ГИБДД на Обручева силовики проводили проверку. Оперативные мероприятия сотрудников ОРЧ отдела собственной безопасности регионального управления МВД совместно с следователями СК прошли по ранее отрытому делу в отношении одного из инспекторов ГИБДД.

Напомним, дело о взятках за незаконные действия возбудили в ноябре 2020 года. Гаишника заподозрили в сливе информации о ДТП аварийным комиссарам. За эти услуги сотрудник ГИБДД с января по ноябрь 2020 года получил на карту более 25 тыс рублей. Мужчину отстранили от должности.

Осенью Главк инициировал проверку сотрудника по вскрывшимся фактам, она еще не завершена.