В Воронежской области к 5 августа умерли от ковида еще 24 человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 5 августа региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки от осложнений ковида скончались 24 пациента. Число летальных случаев в регионе с начала пандемии достигло 4 487.

Еще у 477 человек за сутки обнаружили COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 106 422 случая ковида.

Выздоровели 97 602 пациентов, за последние сутки выписали с больничного 281 человека.