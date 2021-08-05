В Воронежской области к 5 августа умерли от ковида еще 24 человека

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Утром 5 августа региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки от осложнений ковида скончались 24 пациента. Число летальных случаев в регионе с начала пандемии достигло 4 487.
Еще у 477 человек за сутки обнаружили COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 106 422 случая ковида.
Выздоровели 97 602 пациентов, за последние сутки выписали с больничного 281 человека.