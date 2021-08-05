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Происшествия5 августа 2021 11:24

В Воронеже «Шевроле Круз» сбила 6-летнего мальчика

За сутки под колеса машин попали двое детей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 4 августа в Воронеже сбили четырех пешеходов, двое их них - несовершеннолетние.

Около 17.20 на Шендрикова 27-летний водитель на «Шевроле Круз», следовавший со стороны улицы Любы Шевцовой, сбил 6-летнего мальчика, который находился вне зоны пешеходного перехода. Ребенка отправили в больницу.

Еще один подросток попал под колеса в половине девятого вечера на Ленинградской. 21-летняя автомобилистка на «Дэу Нексия» проехала на запрещающий сигнал светофора и на регулируемом пешеходном переходе сбила 11-летнего мальчика, его тоже отвезли в больницу.