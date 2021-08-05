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Общество5 августа 2021 11:11

В Воронеже за 1,32 млрд реконструируют госпиталь МВД

Объявили торги по поиску подрядчика
Ярослав ИВАНОВ
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Ищут подрядчика для расширения и реконструкции лечебного корпуса и хозяйственного блока госпиталя МВД на пр.Патриотов, 52 в рамках государственного оборонного заказа. Информация об аукционе появилась в системе госзакупок 3 августа. Начальная цена контракта составляет около 1,32 млрд рублей. Средства выделят из федерального бюджета четырьмя траншами. Заявки принимают до 12 августа, итоги аукциона подведут в этот же день.

Подрядчик должен выполнить работы до конца июня 2024 года: отремонтировать лечебно-диагностический корпус с приемным отделением и водолечебницей, лечебный шестиэтажный корпус, административное здание и микробиологическую лабораторию, КПП, хозблок, котельную, а также озеленить территорию и сделать фонтан.