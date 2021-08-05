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Общество5 августа 2021 9:02

В Воронеже на охрану фестиваля "Город-сад" собираются потратить до 2 млн рублей

Объявили конкурс подрядчиков
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Областные власти ищут подрядчика на охрану 11-го фестиваля «Город-сад», объявление о конкурсе появилось на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,02 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от претендентов принимают до 11 августа, победителя определят 12 августа.

Подрядчик должен обеспечить на территории фестиваля, который пройдет в Центральном парке с 10 по 12 сентября, пропускной режим с патрулированием территории. Охранять объект будут с 4 сентября, когда начнут монтировать конструкции и ландшафтные экспозиции, и до вечера 15 сентября, пока не разберут все объекты.

Непосредственно в дни фестиваля охранять территорию парка с девяти утра до десяти вечера должны 225 человек (по ночам будут работать 64 охранника).