Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт4 августа 2021 22:03

Станислав Черчесов помог воронежскому «Факелу» победить «Олимп-Долгопрудный» в Кубке

Сын бывшего главного тренера сборной России «подарил» нашим футболистам два гола
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подмосковные футболисты сумели довести игру до нервной концовки, но дальше прошел "Факел".

Подмосковные футболисты сумели довести игру до нервной концовки, но дальше прошел "Факел".

Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче 1/64 финала Кубка России крайне неудачно действовал полный тезка и сын бывшего главного тренера сборной России Станислав Черчесов. Уже на первой минуте после подачи с правого фланга Василия Черова совсем несильно в ближний угол пробил Денис Шепилов. Но мяч проскочил между ног Черчесова.

А на 38 минуте также после подачи, но с левого фланга в касание нанес казавшийся неопасным удар Андрей Разборов. Однако Черчесов мяч поймать не смог, от его рук он проследовал в сетку.

Вратарь «Факела» Данила Ермаков в первом тайме был тоже не безгрешен. Мяч в одном из эпизодов отскочил от его рук словно мылом был намазан. Но после несильного удара игрока гостей Андрей Мендель выбил мяч из пустых ворот. Это уже второе его спасение – в матче с «Оренбургом» он также удачно подстраховал вратаря.

Даже отраженный во втором тайме пенальти от Артема Кулишева Черчесова-младшего не реабилитировал. Впрочем, «Факел» немного расслабился. И реализованный Бахтияровым на 77 минуте пенальти подарил гостям надежду. Но «Факел» сумел отстоять победу.

В 1/32 финала «Факел» ждет мини-групповой турнир, в нем будет участвовать одна из команд Премьер-лиги. Ну а в чемпионате ближайший матч у воронежцев домашний – с «Акроном» из Тольятти. Игра состоится 8 августа, начнется она в 18.00.