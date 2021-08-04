Станислав Черчесов помог воронежскому «Факелу» победить «Олимп-Долгопрудный» в Кубке

Подмосковные футболисты сумели довести игру до нервной концовки, но дальше прошел "Факел". Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче 1/64 финала Кубка России крайне неудачно действовал полный тезка и сын бывшего главного тренера сборной России Станислав Черчесов. Уже на первой минуте после подачи с правого фланга Василия Черова совсем несильно в ближний угол пробил Денис Шепилов. Но мяч проскочил между ног Черчесова.

А на 38 минуте также после подачи, но с левого фланга в касание нанес казавшийся неопасным удар Андрей Разборов. Однако Черчесов мяч поймать не смог, от его рук он проследовал в сетку.

Вратарь «Факела» Данила Ермаков в первом тайме был тоже не безгрешен. Мяч в одном из эпизодов отскочил от его рук словно мылом был намазан. Но после несильного удара игрока гостей Андрей Мендель выбил мяч из пустых ворот. Это уже второе его спасение – в матче с «Оренбургом» он также удачно подстраховал вратаря.

Даже отраженный во втором тайме пенальти от Артема Кулишева Черчесова-младшего не реабилитировал. Впрочем, «Факел» немного расслабился. И реализованный Бахтияровым на 77 минуте пенальти подарил гостям надежду. Но «Факел» сумел отстоять победу.

В 1/32 финала «Факел» ждет мини-групповой турнир, в нем будет участвовать одна из команд Премьер-лиги. Ну а в чемпионате ближайший матч у воронежцев домашний – с «Акроном» из Тольятти. Игра состоится 8 августа, начнется она в 18.00.