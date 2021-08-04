Главного тренера воронежского «Факела-М» отправили в отставку

Главный тренер «Факела-М» Сергей Сопнев обратился с просьбой об отставке. Руководители клуба ее удовлетворили. Об этом сообщили в пресс-службе «Факела».

Отставка не выглядела внезапной. После разгромных поражений от динамовцев из Владивостока и Брянска (0:6 и 0:5) и от «Сахалина» 0:2 этого следовало ожидать. Хотя турнирных задач перед молодежкой нет, но прогресса в мастерстве юных футболистов в ходе таких игр нельзя добиться.

Сергей Сопнев продолжит работу в академии «Факела» имени Владимира Проскурина.