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Спорт4 августа 2021 20:10

Главного тренера воронежского «Факела-М» отправили в отставку

Причина на поверхности – три поражения на старте, два из них крупные
Юрий КОЗЛОВ
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Главный тренер «Факела-М» Сергей Сопнев обратился с просьбой об отставке. Руководители клуба ее удовлетворили. Об этом сообщили в пресс-службе «Факела».

Отставка не выглядела внезапной. После разгромных поражений от динамовцев из Владивостока и Брянска (0:6 и 0:5) и от «Сахалина» 0:2 этого следовало ожидать. Хотя турнирных задач перед молодежкой нет, но прогресса в мастерстве юных футболистов в ходе таких игр нельзя добиться.

Сергей Сопнев продолжит работу в академии «Факела» имени Владимира Проскурина.