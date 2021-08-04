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Происшествия4 августа 2021 20:01

В Воронеже телефонный мошенник лишил девушку 475 тысяч рублей

Всего 3 августа аферисты обманули доверчивых жителей нашей области более чем на миллион
Юрий КОЗЛОВ
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Мошенники продолжают отбирать крупные суммы денег, используя казалось бы уже всем известные схемы.

Мошенники продолжают отбирать крупные суммы денег, используя казалось бы уже всем известные схемы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По стандартной схеме мошенник отобрал деньги у 30-летней жительницы Коминтерновского района. Он заявил девушке, что на ее деньги покушаются неизвестные аферисты. Дальше традиционное предложение обезопасить сбережения, а для этого надо сообщить персональные данные. И все – деньги в кармане мошенника.

- Всего 3 августа было 12 случаев бесконтактных афер, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Ущерб, причиненный мошенниками, составил более миллиона рублей. Еще раз призываем: не доверять звонкам незнакомцев, предлагающих вам проделать некие финансовые операции под любым предлогом.