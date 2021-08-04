В Воронеже организатора преступной группы лжеюристов отправили под домашний арест

Суд учел смягчающие обстоятельства и поместил организатора группы лжеюристов под домашний арест, а не в СИЗО. Фото: кадр с видео

В Ленинском районном суде приняли решение о домашнем аресте 33-летнего москвича. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину следователи считают одним из организаторов преступной группы, создавшей несколько коммерческих фирм, отбиравших у людей деньги под предлогом оказания юридических услуг.

С 2016 по 2020 годы сотрудники этих коммерческих организаций, используя различные реквизиты и наименования юридических лиц (ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права») в арендуемых офисах в Воронеже похитили более 10 миллионов рублей у 500 человек. В числе обманутых есть инвалиды и пожилые люди.

33-летнего организатора преступной группы задержали 2 августа в Москве во время совместной операции следователей регионального СК, полицейских и Росгвардии. На допросе мужчина свою вину не признал.

Следователь СК в суд направил в суд ходатайство о помещении столичного афериста в СИЗО, его поддержал и сотрудник прокуратуры. Однако суд учел, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В итоге он пробудет под домашним арестом до 5 сентября.

Также по этому уголовному делу к уголовной ответственности привлекаются 34-летний мужчина, 37-летняя женщина и 31-летний воронежец. Им также предъявили обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». А 34-летний житель Москвы, еще один из организаторов преступной группы, объявлен в федеральный розыск.

- Сотрудники СК продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности группы лжеюристов, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев. - Также принимают меры, направленные на возмещение гражданам причиненного имущественного ущерба. Следственные органы просят всех, кто пострадал от незаконных действий лжеюристов, обращаться в региональное управление СК с соответствующими заявлениями.