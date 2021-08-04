В Воронеже полицейские предупредили о рейде по тонировке автомобилей

Инспекторы ГИБДД вправе останавливать и проверять машины со слишком темными стеклами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 4 августа, в Воронеже полицейские проведут рейд, в котором особое внимание уделят автомобилям с неправильной тонировкой. Она часто становится причиной ДТП: как боковых столкновений, так и наездов на пешеходов, особенно вечером и ночью.

Если в автомобиле стекла будут сильно затемнены, инспекторы ГИБДД измерят их с помощью специальных приборов на светопропускную способность. Если подтвердится нарушение, водитель будет оштрафован на 500 рублей.

При повторном задержании и при условии, что предыдущие требования по снятию тонировки не были исполнены, водителя ждет уже штраф в размере от 2000 до 4000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.