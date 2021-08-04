В Воронеже создали петицию об отлове собак после нападения псов на семью с ребенком

Момент нападения собаки на семью с двумя детьми.

На портале change.org активисты из ЖК «Лазурный» Железнодорожного района разместили петицию, в которой просят отловить местных собак и поместить в приют. Местные жители жалуются, что уже житья от них нет: на каждую машину и прохожего бросаются с лаем и порой пытаются укусить.

Петицию подали после случая в конце июля, когда на маму с двумя детьми (один из них ехал в коляске) напала стая дворняг. Одна из них покусала старшего из ребятишек – 10-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь врачей. Этим случаем заинтересовалась прокуратура. Местные жители также рассказали, что за день до этого собаки растерзали кошку.

К сожалению, по закону получается, что даже агрессивного пса надо содержать в приюте или отпускать. А поскольку пристанищ для животных в Воронеже, как говорится, кот наплакал, выбирают второй вариант.