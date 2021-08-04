В Воронеже в доме с дырявой крышей капремонт решили начать с практически идеального фасада

Крыша в доме № 76 дышит на ладан. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители пятиэтажного дома № 76 по улице Машиностроителей, построенного в 1973 году, в шоке от действий регионального Фонда капремонта. Почти пять лет они просят ускорить приведение в порядок дырявой крыши, но получают отказ.

Ольга Сергиенко, жительница дома № 76 по улице Машиностроителей в Воронеже, и ее соседи по верхнему этажу за последние несколько лет часто переживали потопы. Что неудивительно, крышу меняли последний раз еще в советское время. У одних смыло недавний ремонт, другие устали собирать воду в натяжные потолки и «растить» плесень. Есть и такие, что боятся в комнате свет включить, чтобы не сгореть из-за замыкания в промокающей проводке.

- Заплатка на заплатке, все в дырах и трещинах, местами рубероид отслоился и вспучился. Как минимум, пять раз в год управляющей компании приходится паять-перепаивать. Мы уже достали их заявками, а толку – ноль. За три с лишним десятилетия покрытие на 100 процентов выработало свой ресурс. Единственное разумное решение – полностью его обновить, - говорит Ольга.

Есть проблемы и с подвалом. Его регулярно заливает нечистотами. Что неудивительно, трубы дома не меняли уже 50 лет.

Жители дома обратились за помощью к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Люди были возмущены еще и тем, что в начале июля у них начался капремонт. Но не крыши, а выглядевшего вполне нормально фасада.

Приводить дом в порядок начали с и без того находящегося в приличном состоянии фасада. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- По региональной программе общие трубы канализации обещают привести в порядок не раньше 2032 года, а капремонт крыши стоит в плане на 2023 год. Жильцы с 2016 года просят регоператора и соответствующую региональную комиссию скорректировать сроки хотя бы по замене мягкого покрытия кровли. Проводили по этому вопросу общее собрание. Но каждый раз получают от ворот поворот, - рассказал разбиравшийся в проблеме член регионального штаба ОНФ в Воронежской области Игорь Яковлев.

И добавил:

- Ситуация - за гранью разумного. Людей заливает сверху и снизу. Но вместо того, чтобы оперативно решать действительно животрепещущие вопросы, фонд капремонта тратит немаленькие деньги на бесполезную работу. К нам довольно часто поступают обращения, которые касаются сроков и перечня работ по капремонту. Люди жалуются на то, что невозможно добиться обновления того, что надо менять еще вчера, что очередность в региональной программе не поддается логическому объяснению. Ситуация с домом на Машиностроителей, 76, - яркое тому доказательство. Регоператору необходимо пересматривать подходы к формированию краткосрочного и долгосрочного планов.

В региональном Фонде капремонта по ситуации с домом № 76 дали пространный комментарий, суть которого сводится к тому, что они просто исполнители. Информацию по домам дают органы местного самоуправления, а потом некая автоматическая система обрабатывает данные и назначает очередность работ. С учетом этих сведений в трехлетнем периоде 2020-2022 гг. предусмотрен ремонт фасада дома № 76 по улице Машиностроителей, а с 2023 по 2025 гг. предусмотрен капремонт крыши, фундамента, подвала, систем электроснабжения, холодного водоснабжения и отопления. Капитальный ремонт канализации программой предусмотрен с 2032 по 2034 гг.

Очередность работ теоретически можно изменить. Но такое решение принимает специальная комиссия при департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области. Для нее нужно собрать кучу документов. Да еще и на счете Фонда капремонта нужно иметь достаточно денег. Одним словом, теоретически перенос возможен, практически – почти нет.