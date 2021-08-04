Глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал о продолжении системного обновления инженерных сооружений

Мост через улицу Героев Сибиряков, соединяющий улицы Писателя Маршака и Олеко Дундича, был открыт в 1977 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже разрабатывают проект ремонта эстакады по улице Бурденко - сооружению требуется обновление, в том числе подпорной стенки. Об этой работе 4 августа сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В то же время с 21 июля идет ремонт путепровода через улицу Героев Сибиряков, соединяющего улицы Писателя Маршака и Олеко Дундича. Этот мост был открыт в 1977 году. Главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин рассказал, что при обследовании выявлены протечки над деформационными швами и износ гидроизоляции, что значительно ускоряет износ сооружения. Если не устранить недочеты сейчас, то через несколько лет придется вкладывать гораздо большие суммы в капремонт. На мосту уже полностью разобрано дорожное покрытие, выравнивающий и защитный слои, демонтированы ограждение и тротуары.

Раньше по ряду причин, в том числе, и из-за недофинансирования, городским мостам - их всего 35 - не уделяли должного внимания Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

–Идет восстановление защитного слоя торцов балок, армирование монолитного бортика, защита электрических сетей. Когда они завершатся, подрядная организация приступит к устройству выравнивающего слоя из бетона на проезжей части. Кроме того, будет устроены гидроизоляция, двухслойное асфальтобетонное покрытие, пешеходные части, установлено барьерное и перильное ограждения, произведен ремонт бетонных поверхностей сооружения, восстановлены конусы путепровода. Срок окончания работ по контракту – 15 ноября, – сообщил Вадим Рахманин.

Глава Воронежа Вадим Кстенин принес воронежцам извинения за доставленные ремонтом неудобства. Он поставил задачу перед подрядчиком максимально сократить сроки перекрытия.

Раньше по ряду причин, в том числе, и из-за недофинансирования, городским мостам - их всего 35 - не уделяли должного внимания. Некоторые из них пришли в предаварийное состояние. Сегодня специалисты «Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства» ежегодно обследуют все путепроводы и составляют планы работ на год.

– Мы приняли решение о незамедлительном капремонте моста через водосброс водохранилища и реконструкции – фактически новом строительстве – путепроводов через железнодорожные пути на улицах 9 Января и Ленина. Работы доставили неудобства, но они полностью завершены на всех 3 объектах, при этом – самое главное – мы понимаем, что на этих сооружениях теперь на долгие годы вперед все будет благополучно. И на этом мы не останавливаемся, – подчеркнул мэр.