«Алиса», Кипелов, Бутусов, «ДДТ», «БИ-2»: все хедлайнеры приедут на воронежский «Чернозем» в сентябре

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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили участников опен-эйра, который пришлось перенести из-за ситуации с ковидом с августа на осень. В итоге 24 по 26 сентября возле сити-парка «Град» выступят все объявленные ранее хедлайнеры и большинство заявленных ранее участников, а также добавятся новые группы.

- После непростых переговоров с артистами и подрядчиками (стоило титанических усилий перестроить логистику и графики, чтобы попасть в сентябрьские даты) нам удалось почти полностью сохранить состав участников. Более того, хедлайнеры выступят в те же дни фестиваля, как и планировалось ранее. 24 сентября группы «Алиса» и КИПЕЛОВ завершат первый день фестиваля, второй день, 25 сентября, - Вячеслав Бутусов и «ДДТ», а третий день фестиваля – «Симфоническое КИНО» и БИ-2, - сообщили организаторы. Кроме того, мы добавили в лайнап новых артистов - одну из ведущих российских панк-команд «План Ломоносова» и панк-группировку «НАИВ», которая представит программу с симфоническим оркестром… Несколько групп, заявленных ранее, к сожалению, не смогут принять участие в сентябре, так как у них запланированы туровые выступления в эти даты. Они обещали приехать на следующий фестиваль!

ПРОГРАММА "ЧЕРНОЗЕМА"

24 сентября

Малая сцена: «Дисциплина безбольной биты», «Громыка», «Радар», «План Ломоносова».

Главная сцена: Нуки, F.P.G., «НАИВ» с симфоническим оркестром, КИПЕЛОВ, «Алиса».

25 сентября

Малая сцена: «Бригадный подряд», «Комсомольск», «Буерак», «Мукка», Иван Демьян и «7Б».

Главная сцена: «Эпидемия», Панк-опера «Кащей бессмертный», Горшенев, Вячеслав Бутусов, «ДДТ».

26 сентября

Малая сцена: «Пионерлагерь Пыльная радуга», ВИА «Волга-Волга», «Гречка», АИГЕЛ, «Аффинаж».

Главная сцена: «Ундервуд», Сергей Бобунец, «Порнофильмы», «Симфоническое КИНО», «БИ-2».