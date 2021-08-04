В Воронежской область объявили штормовое предупреждение: возвращается жуткая жара

Утомленным солнцем воронежцам еще долго ждать прохлады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские метеорологи снова спрогнозировали сильнейшую жару. И объявили в связи с этим штормовое предупреждение.

6 и 7 августа местами по Воронежской области ожидают +35…+37 градусов. Связано это с приходом антициклона с востока. Причем, скорее всего, он уйдет не раньше, чем через неделю.

В Воронеже будет немногим прохладнее, днем 7 августа +34 градуса, 8-го – уже +35. Дождей не обещают.

Напомним, синоптики в прогнозе на август отметили, что среднемесячная температура в Воронежской области будет больше нормы на 2,3 градуса и составит +20,6 градуса (считается и день, и ночь). А осадков выпадет примерно на треть меньше обычного.