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Происшествия4 августа 2021 14:58

В Воронежской области поймали автоледи, обокравшую солистку «Миража» Маргариту Суханкину

У известной певицы украли кошелек с деньгами и банковскими картами
Юрий КОЗЛОВ
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Маргарита Суханкина стала жертвой кражи на большой дороге.

Маргарита Суханкина стала жертвой кражи на большой дороге.

Фото: кадр с видео

Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ехала на отдых на юг через Тульскую области на машине. На автозаправке она залила бензин, но забыла кошелек с деньгами и банковскими картами. Вернувшись, певица его уже не нашла. И обратилась за помощью к местной полиции.

Просмотрев записи видеокамер, полицейские выяснили, что кошелек украла другая клиентка заправки. Также увидели ее автомобиль и направление, в котором она уехала.

В итоге воровку за рулем задержали в Богучаре. В машине была семейная пара, ехавшая на юг. Однако шикануть на деньги певицы у них не получилось. Криминальную парочку передали тульским полицейским.

- Задержанная женщина признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также, стоит ли ее арестовывать или достаточно будет подписки о невыезде, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

А Маргарита Суханкина поблагодарила полицейских, сняв небольшое видео

Маргарита Суханкина благодарит полицейских за раскрытие кражи ее кошелька